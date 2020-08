Una fintech se refuerza para financiar a empresarios latinos indocumentados

Todo es incierto en la era del coronavirus, incluida una nueva fase de ayudas por parte del Estado federal por más que la situación de la pandemia esté lejos de estabilizarse. No obstante, las haya o no, a los pequeños empresarios latinos no les resulta fácil optar a las líneas de crédito federal en marcha, el PPP. Normalmente también están al margen de las fuentes de financiación tradicional.

Esta situación está reafirmando el papel de instituciones financieras como Camino Financial, una fintech dedicada a facilitar préstamos asequibles a la comunidad latina. La entidad, fundada y dirigida por los hermanos Sean y Kenneth Salas, ha anunciado su financiación a través de deuda por valor de $10 millones con el objeto de ofrecer préstamos directamente a la comunidad latina e indocumentada de Colorado.

Esta financiación llega de la inversora de impacto comunitario Community Investment Management (CIM) de San Francisco y este acuerdo en Colorado se toma como la primera fase en una estrategia que será ampliada a nivel nacional.

CIM quiere llegar a acuerdos con socios fintech para ello y cubrir una demanda que normalmente no encuentra cabida en la financiación tradicional.

Camino Financial nació en California para facilitar créditos a los latinos pero en los últimos años ha ampliado su alcance a nivel nacional para acercar la financiación asequible. Es algo que les ha permitido conocer el pulso de su mercado durante la pandemia y verificar que la mayor parte de los latinos no han tenido acceso al programa PPP de ayuda estatal durante la pandemia.

Los hermanos Salas, que llevan años trabajando con la comunidad latina, aseguran que estos empresarios son luchadores y están acostumbrados siempre a lidiar con crisis.

El presidente de esta entidad, Sean Salas, explicaba que dada la incertidumbre sobre un próximo programas de estímulo la asociación con CIM es una vía para “poner en marcha una fuente alternativa de capital privado para ayudar a comunidades que no están bien atendidas pero contribuyen a la economía del país”

La base de datos y los modelos de inteligencia artificial que esta fintech usa para evaluar los créditos permiten llegar a la comunidad latina con tasas más bajas de interés y mejores términos. Camino Financial dice que su plan es hacer llegar estos créditos a inmigrantes indocumentados que en estos momentos no tienen acceso a los programas del Gobierno.