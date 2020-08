Video: Cliente “racista” cachetea a empleado de Burger King y termina despedido

Según reporte de TMZ, un supuesto cliente “racista” que estaba furioso con una empleada de un restaurante Burger King en Pensilvania, terminó golpeando en la cara al gerente del establecimiento.

El momento final de la discusión fue captado por las cámaras de seguridad. Allí se escucha al cliente gritar, en medio de insultos, que tomará medidas para “encarcelar de por vida” a la empleada, pero ella no es vista en grabación, sólo el gerente, quien terminó abofeteado. Luego, el agresor se marcha por la puerta principal.

El cliente fue luego identificado como Austin Addison. El informe afirmo que lanzó insultos racistas, aunque no se escuchó un lenguaje de ese tipo en la grabación que se ha vuelto viral y le ganó al apodo el apodo de “Burger King Kevin” al agresor.

El video comienza en el medio del incidente. No está claro qué provocó el estallido del hombre, reportó Fox News.

Addison fue arrestado más tarde y acusado de acoso, conducta desordenada y travesuras criminales. Según los informes, también fue despedido de su trabajo después de que las imágenes del incidente se volvieran virales.

Un portavoz de Burger King no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

UPDATE. Burger King Kevin has been ID and fired from his job. https://t.co/JCuV9rgEVt

— gregarious 🏳️‍🌈 (@mistergeezy) August 3, 2020