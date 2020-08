Renault lanza su propia ‘red social’ para los fanáticos de sus autos

Renault quiere satisfacer a todos sus seguidores que buscan compartir la pasión por sus automóviles, por ello ha decidido crear una plataforma comunitaria con la que Renault Sport inyectará de adrenalina a todos sus seguidores dándoles un espacio donde podrán compartir un sinfín de publicaciones.

Le Club es el nombre de dicha plataforma, y técnicamente, es un espacio cuyo objetivo es reunir a la comunidad de fanáticos, propietarios de autos, Renault Sport Dealer Network, clubes de motor y todas sus entidades oficiales, entre ellos Renault Sport Racing, Renault Sport Cars y Classic Sport, para que entre ellos puedan compartir sus experiencias con modelos de la marca y a su vez, compartir su pasión con aquellos que muestran intereses afines a los propios.

Got more to say than 280 characters? No worries! At #LeClubRS, you can say as much as you want, gain new followers and discuss Renault Sport with fans who think alike.

Join us at Le Club to discover more 👉 https://t.co/jHouFBzDhz #RSspirit pic.twitter.com/mr4MAPrfST

— Renault Sport (@RenaultSport) July 27, 2020