Salma Hayek publica foto en el Líbano, la tierra de sus abuelos, y manda condolencias a los afectados por la explosión

View this post on Instagram

Today two explosions devastated the capital of the already hurting Lebanon. My broken heart goes out to all the people who have lost loved ones and who are in the affected areas of my beloved Beirut. Hoy dos explosiones devastaron la capital del ya lastimado Líbano. Mi corazón roto está con todas las personas que han perdido seres queridos y que están en las áreas afectadas de mi amado Beirut.