Arnold Schwarzenegger tiene un auto único en el mundo: Conoce el Eagle Speedster

A lo largo de su vida, Arnold Schwarzenegger ha tenido afición por los autos superdeportivos, las camionetas gigantes e incluso algunos vehículos que pintan la línea de lo que puede contener una colección de automóviles (como un tanque de guerra).

El actor es un hombre que parece ser capaz de hacer todo. Se desempeñó como gobernador en California, sigue siendo una estrella de cine y uno de los hombres más imponentes del planeta. Sin embargo, ¿qué son todos estos logros sin un hermoso automóvil en el que disfrutarlos?

Schwarzenegger tiene toda clase de autos, pero dentro de su flota hay uno súper único. Conócelo a continuación.

Schwarzenegger posee varios autos excepcionales. Uno de ellos es el Jaguar E-Type rediseñado por la empresa de tuning Eagle. Este Jaguar especial es muy diferente al E-Type.

Al final del día, se trata de un Eagle E-Type personalizado, llamado Eagle Speedster, le costó a Arnold alrededor de un millón de dólares.

the Eagle Speedster is, probably, one of the prettiest shapes ever created by human hands

I could sit and look at one for hours and not be bored for one moment pic.twitter.com/YfASbmf8Gs

— S L 8 (@slate_akita) March 24, 2020