Carolina Sandoval denuncia que el padrino de su hija dejó a la niña sin seguro médico

"¿Ustedes creen que un padrino o una madrina serían capaz de hacerle tal daño a una ahijada?"

Desde su salida de ‘Suelta La Sopa’, Carolina Sandoval ha dedicado casi todos sus ‘El Trasnocho con Caro’ a tirar indirectas o contra sus ex jefes, sus ex compañeros o su ex show, y este miércoles 5 no fue la excepción.

El show estaba dedicado a una ‘carta’ que había recibido de una fan, donde le pedía que tratara el tema de los padrinos. Recordemos que el de su hija más pequeña, Amalia Victoria, es Carlos Mesber, el CEO de High Hill, la compañía que es dueña del título de ‘Suelta La Sopa’, show que co-producen con Telemundo, y el ex empleador de la Veneno Sandoval.

Entre ironías y chistes de doble sentido sobre la mala elección que a veces se hacen de los padrinos, y preguntando si la iglesia permitía cambiarlo, Carolina hizo una denuncia aun más fuerte, pues dejó entrever que el padrino de su hija le había dejado sin seguro médico a la pequeña, en referencia a cuando la despidieron de ‘Suelta La Sopa’.

“Con todo esto que pasó, de ese asunto que ustedes saben, lo primero que quisieron hacer fue quitarme el seguro de salud, de mi hija, el de Amalia Victoria… Pero Dios es tan grande, como nos ha dado tanta prosperidad, al día siguiente ya tenía otra vez seguro porque nosotros tenemos de dónde pagarlo… ¿Ustedes creen que un padrino o una madrina serían capaz de hacerle tal daño a una ahijada?… Pero no importa, porque Dios no te da la enfermedad sin un remedio”, y con eso concluyó su trasnocho.

¿A qué se refiere con esto Carolina? Según pudimos saber, luego de ser despedida de High Hill, por teléfono como explicó ella, la periodista habría recibido un documento o ‘paquete’ de cierre donde le estarían ofreciendo pagarle hasta el final de su contrato, y unos pocos beneficios más a cambio de comprometerse a no demandar a la compañía, ni revelar información de la misma, y una fuerte cláusula de confidencialidad.

Sandoval no solo no habría firmado el paquete, sino que estaría entrevistando diferentes abogados para tomar acciones legales.

MIRA AQUÍ EL TRASNOCHO DEDICADO A LOS PADRINOS: