Irina Baeva, la rusa que conquistó a Gabriel Soto, ahora quiere ser mexicana

En México encontró el amor y la fortuna

Irina Baeva se siente sumamente agradecida con México por todas las oportunidades de trabajo que ha recibido y por haber encontrado en Gabriel Soto a la persona con quien quiere pasar el resto de su vida, y es tanto el cariño que siente por estas tierras que está pensando seriamente en adquirir la nacionalidad.

En entrevista para “Hoy”, la actriz afirmó que ha vivido en tierra azteca el tiempo que marca la ley para poder comenzar con los trámites, aunque desconoce cuáles son los otros requisitos que necesita para poder finiquitar el proceso, pero va a aprovechar la cuarentena para averiguarlo e iniciar todo lo más pronto posible.

“Quiero ser mexicana, me encantaría, pero luego esos procesos son trámites legales y hay que checarlos bien. La verdad es que no sé bien cómo está ese asunto, sé que ya puedo hacer el trámite porque tienen que pasar ciertos años de que te dan residencia permanente, que es la que tengo, pero no me ha dado tiempo de ver nada”, dijo Irina.

Para finalizar, la rusa señaló que entre las cosas que la tienen enamorada de México está la amabilidad de su gente, su gastronomía y el hecho de que tenga un clima cálido tomando en cuenta que ella viene de un país sumamente frío. Por otro lado, dijo que ha podido ver lo gran papá que es Gabriel, pues le ha tocado convivir con sus dos hijas.

