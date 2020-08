IRS amplía 3 aclaraciones sobre el pago de estímulo de $1,200

Hay miles de personas que todavía no reciben la ayuda

La Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) actualizó su página web sobre el pago del cheque de estímulo, debido a nuevas preguntas y precisiones de los contribuyentes que todavía no reciben los $1,200 dólares y apoyo para niños y dependientes.

Las actualizaciones de se hicieron esta semana, según el propio reporte de la agencia dependiente del Departamento del Tesoro, responsable de administrar los fondos asignados por la Ley CARES.

1. Pago excesivo

Tomando en cuenta sus ingresos, una persona pudo recibir más dinero del que le correspondía. Esta situación es común, por lo que IRS amplió la respuesta a la pregunta: “¿Debo reembolsar todo o parte del pago si, en función de la información proporcionada en mi declaración de impuestos de 2020, no califico para el monto que ya recibí?”.

“No, no hay ninguna disposición en la ley que requiera que las personas que califican para un pago basado en sus declaraciones de impuestos de 2018 o 2019 devuelvan todo o parte del pago”, indica la autoridad. Agrega que eso es independiente si, con base en la información reportada en sus declaraciones de impuestos de 2020, esa gente ya no calificaría para el monto recibido.

2. Petición de ayuda para niño

Miles de personas no están obligadas a presentar una declaración de impuestos, así que solicitan la ayuda de $1,200 dólares a través del sistema de IRS, pero no logran obtener los $500 dólares por niño o dependiente. ¿Qué deben hacer? Aunque no es una pregunta reciente, el Gobierno actualizó la información.

Esta semana, el IRS emitirá automáticamente el pago de impacto económico adicional de $500 por niño calificado, si esas personas utilizaron la herramienta antes del 17 de mayo de 2020.

El 7 de agosto se enviarán los pagos por correo en cheque y tarjeta de débido, indicó la autoridad.

“Puede usar Obtener mi pago para verificar el estado del pago de impacto económico o EIP de $ 500 por hijo calificado y recibirá otra notificación por correo informándole que se emitió el EIP de $500 por hijo calificado”, aclara la autoridad.

3. Monto del pago

El 3 de agosto, el IRS amplió la respuesta a la pregunta: “¿Cómo determino el monto de mi Pago de Impacto Económico?”. La respuesta se divide en tres escenarios considerando que las personas elegibles que presenten una declaración de impuestos conjunta recibirán hasta $2,400 dólares y las otras personas elegibles recibirán hasta $1,200. Aquellos con hijos calificados recibirán hasta $500 dólares.

Los elegibles para el 100% de la ayuda , más $500 dólares para menores son quienes tienen ingresos máximos de $150,000 dólares anuales para contribuyentes que presenten una declaración conjunta; $112,500 para contribuyentes que se presenten como cabeza de familia, y $75,000 para todos los demás

, más $500 dólares para menores son quienes tienen ingresos máximos de $150,000 dólares anuales para contribuyentes que presenten una declaración conjunta; $112,500 para contribuyentes que se presenten como cabeza de familia, y $75,000 para todos los demás Personas sin hijos recibirán los $1,200 dólares por persona o $2,400 dólares por pareja si sus ingresos no exceden los $198,000 para contribuyentes que presenten una declaración conjunta; $136,500 para contribuyentes que se presenten como cabeza de familia, y $99,000 para todos los demás.

recibirán los $1,200 dólares por persona o $2,400 dólares por pareja si sus ingresos no exceden los $198,000 para contribuyentes que presenten una declaración conjunta; $136,500 para contribuyentes que se presenten como cabeza de familia, y $99,000 para todos los demás. Las personas no recibirán ayuda si sus ingresos son $208,000 para contribuyentes que presenten una declaración conjunta; $146,500 para contribuyentes que se presenten como cabeza de familia, y $109,000 para todos los demás.

Herramientas:

Recuerde que la emisión de pagos se extiende hasta el 11 de septiembre. La fecha límite del 15 de octubre es para quienes tienen ingresos menores a los $12,000 dólares anuales por persona y los $24,000 dólares anuales por pareja.