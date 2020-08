Trump sostiene que una vacuna contra el COVID-19 estará lista antes de las elecciones de noviembre

El presidente Donald Trump dijo el jueves que la vacuna de la COVID-19 podría estar lista antes de las elecciones presidenciales de noviembre, mucho antes de lo que los expertos estiman.

En una entrevista con la emisora de radio WTAM, Trump ha señalado que la vacuna podría estar lista “antes de que finalice el año” y ha subrayado que el país cuenta con “grandes compañías”, “las mejores del mundo”. “Vamos a tener vacunas muy pronto”, ha afirmado.

