Carolina Sandoval lanza indirecta a ex compañeros de ‘Suelta La Sopa’: ‘El que obra mal… se le apesta el tamal’

El veneno de "La Venenosa" sigue fluyendo

Carolina Sandoval no es “La Venenosa” de a gratis y la ex presentadora de “Suelta La Sopa” sigue lanzando indirectas a sus ex compañeros del programa. Después de que se confirmaran las salida de Rashel Díaz del programa “Un Nuevo Día“, el elenco que se quedó la despidieron con unas emotivas palabras.

“El que obra mal… se le apesta el tamal”, escribió en Instagram Stories.

Después compartió los videos de Adamari López y el Chef James quebrados en lágrimas tras la partida de Díaz.

“Eso sí son compañeros de verdad, no de la boca para afuera… gente decente”, publicó Sandoval. “Eso sí es transparencia inalterable”.

En otra de sus Instagram Stories, alabó a Chiquibaby por las palabras que le dedicó a Rashel.

“Otra buena persona decente, Chiquibaby dando un gran apoyo a una amiga inalterable, así se hace”, publicó Sandoval.

“Esto es ser un compañero inalterable”, también escribió Sandoval sobre el Chef.