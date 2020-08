El ex suegro de Andrea Escalona se prepara para ser alcalde de Doral, en Florida

View this post on Instagram

Detrás de cada candidatura política, suele haber una persona sin miedo a tomar riesgos, convencida de que tiene ideas innovadoras para cambiar el futuro de la ciudad, el estado o el país al que aspira. A pesar de esto, recientemente un señor que tiene más de 60 años usando el mismo corte de pelo anunció su postulación como alcalde de la ciudad del Doral, en el estado de Florida. Víctor Cámara, actor, protagonista de novelas, ingeniero, ahora político y dueño de la patente #175-68713-00-2, que certifica su autoría sobre el estilo de corte de pelo que usa desde su más tierna infancia, comentó sobre su nominación al cargo: “Prometo hacer grandes cambios en esta comunidad. Ya es hora del progreso en Venezuela, digo, aquí en el Doral. Creo que es hora de que nos pongamos las alpargatas y representemos a nuestro país como se debe. ¿Qué me estabas diciendo? Ah, sí. Exacto. Llegó la hora de que el Doral cambie. A nosotros los venezolanos nos encanta el Doral porque nos hace sentir como en casa: es un rollo para entrar, un rollo para salir, cuando llueve se tranca y huele a basura, hay huecos en la calle y gente vendiendo ciruela de huesito en los semáforos; pero creo que eso debe cambiar. Prometo hacer cambios exquisitos, a gran escala, como poner más ‘stop signs’, como dicen aquí, y… barrer más las calles de noche. Prometo hacer tantos cambios como hicieron los guionistas en ‘Pecado de amor’ que, si no saben, fue una gran serie, muy exitosa en su época. Nadie vio venir lo que podía pasar con Alejandro o con Rosa. Se las recomiendo, seguro todavía la pasan por Univisión o algo así. Me preguntan, ‘Víctor, ¿cómo se te ocurre lanzarte como candidato?’ Y la respuesta es sencilla, me di cuenta que un actor o gran personalidad de la televisión puede ser político y hacerlo bien. Yo no he cambiado mi peinado desde… mucho tiempo y la razón es sencilla: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso es de lo que trata mi campaña”, concluyó Cámara, quien no ha bebido otro trago que no sea Buchanans 18 desde que tiene 18 años.