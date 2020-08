Exnovio de Jessica Cediel ahora tiene en la mira ¿A Maripily Rivera?

Ya están viviendo juntos en Ciudad de México

Mientras sigue peleando por el anillo de compromiso que le dio a Jessica Cediel cuando eran felices y estaban enamorados, ahora Mack Roesch, parece tener en la mira a nada más y nada menos que a Maripily Rivera.

Maripily, quien se encuentra en México participando del reality ‘Guerreros 2020’ de Televisa, que vemos por UniMas, hasta hace unos días presentaba como su novio al actor peruano, Miguel Arce. Sin embargo, ese romance no duró ni un mes.

Hace unos días vimos que, con quien se pasa todo el día es con el deportista, ex ‘Exatlon’, Mack. ¿Qué hay entre ellos? ¿Ya Maripily olvidó a Arce por Roesch? ¿Seguirá el atleta americano reclamándole el anillo pero ahora para dárselo al ‘Huracán Boricua’? Y la pregunta más importante ¿Cómo se comunican? Ya que él no habla casi español y ella no habla casi inglés.

Según pudimos saber ellos se conocieron a través de un amigo y los une una gran pasión: el ejercicio. Mack, decidió tomarse unos días de vacaciones en la Ciudad de México y Maripily lo invitó a quedarse en su casa pero en modo: ‘amigos’.

¿Cumplieron con ese título? Pues los primeros días sí, pero en este momento, aunque ninguno de los dos lo quiera hacer oficial para preservar el futuro, estarían intentando tener algo más que una amistad, como ella misma lo compartió en su Instastory: ser ‘amigos con derecho’.

Pero habrían un par de problemas en esto, son varias las personas que le habrían advertido a Maripily que se manejara con cuidado, pues su posible futuro novio aun sigue en pleito con el anillo de compromiso.

Sí, te contamos que él le pidió disculpas a Jessica y a su familia y hasta dijo que asumiría las consecuencias de las mentiras en las que había incurrido, en especial cuando habló de la situación migratoria de la colombiana en Estados Unidos.

Sin embargo, hace unos días decidió que finalmente sí quería de regreso el anillo y volvió a reclamarlo y ha encender el escándalo… ¿Qué dice Maripily de todo esto? ¡Nada! ella prefiere no meterse y seguir de paseo por México con su nuevo galán, a quien incluso le abrió las puertas de Televisa y lo hizo participar del programa ‘Hoy’ y del ‘Laura Sin Censura’.

La parejita están viviendo juntos en el departamento que Televisa le dio a Maripily y parece que todavía tendrían una relación de ‘manitos sudadas’ y ‘besitos románticos’, pero como te explicamos ninguno de los dos lo han confirmado.