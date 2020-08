Pervertido mostró sus genitales a tres niñas en farmacia CVS de Nueva York

Keith Whitenack fue arrestado en Bethpage (Long Island) después de que la policía de Nassau dijo que se expuso a tres menores de edad.

Whitenack, de 44 años, supuestamente mostró sus genitales mientras estaba parado en la entrada de la tienda CVS en 380 Broadway, el 29 de julio, dijeron los detectives.

Se posicionó para ser visto por tres pre adolescentes de 12 y 13 años, dijo la policía. Luego fue rastreado y detenido sin incidentes.

Se le acusó de lujuria pública y de poner en peligro el bienestar de un menor de edad, reportó Patch.com

Los detectives solicitan a cualquiera que haya sido víctima o tenga información sobre acciones similares, llamar al 8vo Escuadrón (516-573-6853) o Crime Stoppers al 1-800-244-TIPS. Todas las comunicaciones permanecerán anónimas.

Man Exposes Himself To 3 Girls At Nassau CVS: Police https://t.co/HsXr7dMqCs

— Massapequa Patch (@MassapequaPatch) August 3, 2020