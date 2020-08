Carolina Sandoval baila en bikini y la llaman “vulgar”

La venezolana Carolina Sandoval se desató bailando en Instagram y muchos seguidores la atacaron

“La Venenosa”, quien fuese hasta hace poco una de las conductoras más polémicas de Suelta la Sopa, uno de los programas de Telemundo, parece haber superado su salida de dicho espacio. Últimamente, la hemos visto haciendo TikTok, entrevistas “En Vivo” desde su cuenta de Instagram y obviamente, haciendo una de las cosas que más le encantan a Carolina Sandoval, bailar.

Esta vez, se dejó ver con un traje de baño de dos piezas bailando al ritmo de la música de Olga Tañón y entonando la estrofa “Que digan lo que quieran de mí”. Sin embargo, esta vez no fue tan aplaudida en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

“Pobrecita como ha quedado desde que perdió su trabajo en Telemundo”, “Que vulgar te vez en esos bailes, ten vergüenza”, “Se te van a salir”, “Ándale a mover la grasa y la celulitis”, fueron algunas de las fuertes críticas que le hicieron a la periodista venezolana a través de la red social.

Sin embargo, a Carolina parece no importarle, pues no sólo hay otros fanáticos que le lanzan flores sino que ella continúa posteando el contenido que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y con el que se ha labrado sus seguidores. Ya sabemos que si algo que le sobra a “La Venenosa” es personalidad y temple para decir lo que piensa, le guste esto o no a sus seguidores.

Aquí les dejamos el video en cuestión para que ustedes saquen sus propias conclusiones.