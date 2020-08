Un avión hace un aterrizaje de emergencia en una autopista de Miami

El piloto dijo que la aeronave había tenido una falla mecánica que afectaba al flujo de combustible

Un piloto de Miami pudo salvar su vida después de vivir el momento más angustiante de su vida. El hombre, de 29 años, pilotaba un avión de pequeñas dimensiones y se vio obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia en medio de una autopista de Miami.

Los hechos ocurrieron en la conocida carretera de Sawgrass, al noroeste de Miami, el viernes por la noche y las autoridades tuvieron que cerrar durante varias horas todos los carriles.

La Patrulla de Carreteras de Florida y la policía y bomberos de Coral Springs respondieron a una llamada de emergencia sobre las 10:30pm. Según las autoridades, un avión Piper realizó un aterrizaje de emergencia en la autopista al oeste de University Drive.

El piloto, cuya identidad no ha sido revelada y solo se ha limitado a indicar que tenía 29 años, explicó a la policía que había tenido un problema mecánico en el avión. Además, esa situación había estado afectando el flujo de combustible y amenazaba su capacidad para llegar a su base de operaciones de una forma segura.

Ante eso, el hombre se vio obligado a realizar esta maniobra de emergencia.

Su aterrizaje no afectó al tráfico en ese momento y el piloto no resultó herido, que era el único ocupante del avión. Los carriles derechos y central fueron cerrados hasta que el avión pudo colocarse en la mediana de la carretera.