Encuentra una serpiente en la lavadora de su casa de Florida

Florida es un lugar idóneo para los reptiles por las condiciones húmedas del clima, aunque algunos de estos animales acaban provocando algunas sorpresas desagradables. Es lo que le pasó a una mujer que encontró una pitón en su lavadora.

“Miré hacia abajo y vi como una piel de serpiente y pensé: ‘¿Qué puse aquí que fuera piel de serpiente?’. Me agaché y comenzó a deslizarse. Grité muy alto. Era una pitón enorme”, decía Emily Visnic, que recientemente se mudó a Florida desde Connecticut.

Emily Visnic has just come back to her high-rise apartment from a run when she decided to check on her laundry 🐍👀 https://t.co/oQXxJwXpTo

— WPDE ABC15 (@wpdeabc15) August 8, 2020