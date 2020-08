Tachan de ‘irresponsable’ a Adamari López por mandar a su hija Alaïa al colegio durante la pandemia

"¿Esta no era la señora que decía que los niños no deben ir al colegio durante la pandemia?", preguntó un fan

Adamari López es la chaparrita consentida de “Un Nuevo Día” en Telemundo. La actriz y presentadora de televisión es muy querida por la audiencia hispana por sus buenas vibras y simpática sonrisa.

El lunes 10 de agosto, López compartió unas tiernas imágenes de su hija Alaïa lista para su primer día de colegio. En la foto se le ve a la niña con un pizarrón con la fecha de su primer día, el nombre de su maestra, su libro favorito y hasta la profesión que quiere practicar cuando sea grande.

“Hoy inicia el nuevo año escolar para @alaia lleno de emociones, ilusión y esperanza de que será uno maravilloso”, publicó López. “Dentro de lo que estamos viviendo y tomando las medidas de precaución esperamos lo mejor. Bendiciones mi niña, te amamos con locura”.

A pesar de que recibió comentarios bonitos de la ilusión de ver a su hija creciendo y lista para aprender, no faltaron las críticas por mandar a su hija al colegio en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Que irresponsable de tu parte enviar a una niña a la escuela cuando hay tanto virus. Ustedes mismos en ‘Un Nuevo Día’ dieron la noticia que hay tantos niños contagiados, por favor sean consiente”, publicó una fan.

“Al colegio? Pero esta no era la señora que decía que los niños no deben ir al colegio durante la pandemia?”, preguntó un fan. Otro seguidor respondió a este último agregando, “¿Verdad que sí? Ella decía que todavía no, era muy pronto que hay que tener cuidado, bla, bla, bla. No entiendo nada”.

“Debe ser que [Adamari] no ha visto noticias. Hay miles niños contagiados en Estados Unidos y la mayoría son niños latinos. Es preocupante”, otro admirador del programa agregó.