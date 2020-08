Barack Obama: Joe Biden “dio en el clavo” al elegir a Kamala Harris para la Vicepresidencia

El ex presidente Barack Obama opinó sobre el anuncio de Joe Biden de que la senadora de California Kamala Harris será su compañera de fórmula, y escribió que Biden “acertó con esta decisión”.

“Elegir un vicepresidente es la primera decisión importante que toma un presidente. Cuando estás en la Oficina Oval, sopesando los problemas más difíciles y la elección que tomes afectará las vidas y los medios de subsistencia de todo el país: necesitas a alguien contigo que esté obtuve el juicio y el carácter para tomar la decisión correcta”, dijo Obama en un comunicado.

“Conozco a la senadora Harris desde hace mucho tiempo. Está más que preparada para el trabajo”, dijo Obama.

I’ve known Senator @KamalaHarris for a long time. She is more than prepared for the job. She’s spent her career defending our Constitution and fighting for folks who need a fair shake. This is a good day for our country. Now let’s go win this thing. pic.twitter.com/duJhFhWp6g

Kamala Harris es la primera mujer afroestadounidense y la primera mujer del sur de Asia en ser elegida como candidata a vicepresidente de un partido importante en Estados Unidos. Antes de ser senadora, se desempeñó como fiscal general de California y fue fiscal de distrito en San Francisco.

Mientras estuvo en el Senado, Harris se desempeñó en los Comités Judicial y de Inteligencia. Este año, ha impulsado legislaciones para brindar asistencia de emergencia por COVID-19 a las personas encarceladas, combatir la mortalidad y morbilidad materna, proteger a las personas del desalojo durante la pandemia y brindar un mejor acceso a los alimentos a través del programa SNAP.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.

I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020