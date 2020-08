Chivas es un desastre: no ganan y sus jugadores “en la fiesta”

Los futbolistas del Guadalajara dan más de qué hablar fuera de la cancha

Chivas vive uno de sus peores momentos tanto dentro como fuera la cancha; no solo han tenido que cargar con los malos resultados que llevaron a la destitución de Luis Fernando Tena, sino que sus jugadores no se han comportado a la altura de un club de la importancia del Guadalajara.

La derrota del pasado sábado ante el Puebla por 1-0 terminó con la paciencia de la directiva hacia el “Flaco” que no pudo plasmar una idea futbolística en su equipo, además de que tuvo que pasar por diversas dificultades durante el año como el caso de doping de Víctor Guzmán, indisciplinas, lesiones y casos de COVID-19.

Los ocho refuerzos que llegaron al arranque del 2020 hicieron ilusión en la afición, tanto que se les apodaron las “Chivalácticas”, pero con el paso del torneo se convirtieron en unas simples Chivas de las que se empezó a hablar más por lo que pasaba fuera del terreno de juego.

Cristian “Chicote” Calderón

Tras brillar en Necaxa, Cristian Calderón llegó como una de las cartas fuertes de Ricardo Peláez, pero lamentablemente ha tenido algunos escándalos que lo han puesto en el ojo del huracán. En febrero pasado tras la derrota ante Cruz Azul, se le vio gozando en un carnaval, cantando junto a una agrupación de banda y al día siguiente no se presentó a entrenar por presuntos “problemas estomacales”. Lo más reciente fue la filtración de una fotografía en la que también se le ve cantando con una banda, sin cubrebocas, ni sana distancia en tiempos de pandemia, justo un día después de que corrieron a Tena, aunque el futbolista salió a aclarar que esta imagen es del pasado.

CHICOTE CALDERÓN NO ENTRENÓ CON CHIVAS, PERO AYER CANTÓ CON BANDA EN LA MADRUGADA https://t.co/Fn7WQeN3nP pic.twitter.com/fAcMnQEtQK — Chivas Queridas (@ChivasQueridas) February 18, 2020

Pues sí, el CHICOTE CALDERÓN vuelva a las andadas. Más bien a las cantadas.

Ya no fue en la Feria de Jalisco, sino casera con mis compas de Magistral Inédito. Ah, qué cosa, hay Chivas que nomás no aprenden. No le vaya a pasar como a mi Dieguito Reyes, ‘sólo pasé a cantar una’. pic.twitter.com/au2lHU6XlC — El Francotirador (@franco_record) August 11, 2020

Uriel Antuna

El delantero Uriel Antuna también llegó como una gran apuesta para Chivas tras sus actuaciones en el Galaxy y que lo llevaron a la Selección Mexicana. La adaptación le ha costado y no ha podido desempeñar su mejor fútbol con el Guadalajara, pero también ha causado mucha polémica ya que en meses pasados fue protagonista de un escándalo en una revista de chismes, donde mostraron fotos en las que se le veía en aparente estado de ebriedad coqueteando con una mujer que no era su esposa. Además, recientemente se metió en otro problema pues tras ser uno de los casos positivos por coronavirus en Chivas, su esposa se le adelantó a dar la noticia a través de su Instagram y por si fuera poco, subió a su canal de Youtube los duros síntomas de COVID-19 que tuvo el jugador, cuando el club había reportado que era asintomático.

Apenas en enero pasado el jugador de #Chivas, #UrielAntuna, se convirtió en papá, pero el futbolista quiso ligarse a la conductora #PaolaVillalobos; sin embargo, ella lo bateó por mentiroso y 'mala copa'… #MartesDeTVNotas #FelizMarteshttps://t.co/z6wwbu40Sk — @TVNotasmx (@TVNotasmx) February 25, 2020

¿Quién miente en el caso de Uriel Antuna? El jugador de Chivas, Uriel Antuna aseguró ser asintomático tras dar positivo a coronavirus pero su esposa Penny García, compartió imágenes del sufrimiento del jugador https://t.co/Y4MOxNq05i pic.twitter.com/eBDUywKF7W — Milenio (@Milenio) July 27, 2020

Javier Eduardo López.

“La Chofis” López es un jugador que siempre ha provocado sentimientos encontrados en la afición. Durante años, se ha esperado que dé lo mejor de su talento en Chivas aunque se habla más de lo que hace fuera de la cancha. El futbolista fue exhibido en al menos un par de ocasiones rompiendo la cuarentena junto a su novia en reuniones o fiestas, donde además, lucía sin cubrebocas. Por si fuera poco, se le vio muy bajo de ritmo tras la pausa por el coronavirus y con un evidente sobrepeso que lo llevó a estar borrado por Tena. Las críticas no se han hecho esperar y el propio futbolista ya ha declarado que le afectado al punto de tener que tomar terapia para sobrellevar el ataque mediático.

Awwww kermoso se ve Chofis enamorado de su novia en una fiesta en la calle durante la cuarentena 😍😍😍😍 pic.twitter.com/ZWd2jWG0Nv — Ricardo (@raf_1908) May 17, 2020

Otros jugadores como Miguel Ponce, Alexis Vega y José Juan Macías también tuvieron situaciones extracancha que los llevaron a ser criticados, un tema que tendrá que resolver la directiva encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez que aunque han impuesto castigos, no ha sido suficiente para poner en cintura a un plantel que no se puede dar el lujo de seguir como coleros de la tabla y de quedarse nuevamente sin Liguilla, a la cual no acceden desde el Clausura 2017 cuando fueron campeones de la mano de Matías Almeyda.

Complicado arribo de @Chivas a Tijuana. Alboroto y euforia que acabó en un aficionado que agredió a Miguel Ponce y se generó un pequeño conato de bronca; no pasó a mayores. @CentralFOXMX pic.twitter.com/pE9QQQo9Dc — Natalia León (@_NataliaLeon_) February 21, 2020

Alexis Vega y JJ Macias se agarraron a las gemelas Ivonne e Ivette ¿o qué pedo? pic.twitter.com/biezGmpdCv — FAFHOO 📢 (@Fafhoo) March 17, 2020

Víctor Manuel Vucetich no solo tendrá la tarea de poner a funcionar a un equipo que talento tiene y de sobra, si no de que sus futbolistas entiendan el compromiso de jugar en un equipo como Chivas, en el que la exigencia siempre será al doble y en el que las miradas siempre estarán puestas.