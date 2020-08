“Con Calma” de Daddy Yankee alcanza 2 mil millones de reproducciones en Youtube

View this post on Instagram

Agradecido 🙏🏼 #ConCalma nuevo récord con más de 2 mil millones de vistas en YouTube . Trascender diferentes culturas en mi idioma y representarlo ha sido la misión desde el comienzo de mi carrera. No hay mayor satisfacción que continuar con mi legado y seguir vigente en la música. 🌍🌍🌍#ConCalma set a new milestone today, surpassing 2 BILLION views on @youtubemusic . To transcend different cultures singing in my language and representing it has been a core mission since the beginning of my career. There is no greater satisfaction than to continue building my legacy and continue to be relevant in the music industry,” DY . Thank you 🙏🏼 #DYArmy @snowdko @playnskillz @mrmarlonp @elcartelrecordsofficial @pinarecords1 @nevarezpr #DY #DaddyYankee #concalmachallenge