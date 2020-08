Familiar y cómodo: Echa un vistazo al Audi de Chris Hemsworth

El actor tiene tres hijos y siempre busca lo mejor para ellos

Chris Hemsworth tiene un patrimonio neto fue de $130 millones de dólares. Más de la mitad de esa fortuna se derivan de su carrera como actor, lo que lo convierte en el segundo actor mejor pagado de Hollywood.

Sin embargo, el australiano tiene un origen humilde y no suele gastar en automóviles como otros actores que aman los vehículos de lujo.

Hombre de familia

El actor australiano no teme hablar de sus sentimientos y amor por la vida como hombre de familia. Se casó con Elsa Pataky en diciembre de 2010 y tienen tres hijos. Su hija India Rose y sus hijos gemelos, Sasha y Tristan, mantienen a la pareja feliz y llena de alegría.

El Audi Q7 de Chris Hemsworth

En 2015, Chris Hemsworth se unió al equipo de Audi como “embajador de película”. En colaboración con Audi, Hemsworth copatrocinó una proyección exclusiva de In the Heart of the Sea en Sydney en beneficio de la Australian Childhood Foundation.

Respecto a su Q7, el actor está más que satisfecho: “El auto es interesante, increíblemente impresionante. Quería algo funcional. Tengo tres niños y tres asientos para el auto y, ocasionalmente, una tabla de surf, ¡y todos parecen encajar muy bien!” Este auto está valorado en $90,500 dólares.

Cadillac Escalade

Hemsworth ha sido fotografiado conduciendo su Escalade a todas partes desde el hospital, la tienda de comestibles y los estrenos de la alfombra roja. El Escalade es el SUV favorito de estrellas, atletas y cientos de personas en todo Hollywood.

Sin embargo, andar en un automóvil tan lujoso no es barato. Se estima que el Escalade de Hemsworth le costó $200,000 dólares.

