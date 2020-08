Motorista muere al chocar con camión de basura en El Bronx

Un motociclista murió cuando se estrelló contra un camión de basura en El Bronx, la noche del domingo.

El hombre no identificado conducía una motocicleta Honda CR80 hacia el sur en Boston Road alrededor de las 10:20 p.m., cuando golpeó el lado del pasajero de un camión volquete que se dirigía en la misma dirección e intentó girar en Waring Avenue en dirección este, dijo la policía.

El motorista fue encontrado inconsciente en la calle con un trauma en la cabeza. Los paramédicos que acudieron lo declararon muerto.

El camionero de 27 años permaneció en el lugar y no ha sido acusado. La brigada de investigación de colisiones de la policía de Nueva York está analizando los detalles del accidente, reportó New York Post.

Dirt bike rider dies in crash with dump truck in Bronx https://t.co/M6q6ywJWOf pic.twitter.com/QenRyXTukr

— TRENDING NYC (@TRENDINGNYC_) August 10, 2020