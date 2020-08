Terrorista se declara culpable de apoyar a ISIS desde Nueva York

Zachary Clark se declaró culpable ayer de intentar brindar apoyo al grupo terrorista internacional ISIS (Estado Islámico) desde Nueva York.

Clark (41), residente de Brooklyn, fue acusado de subir manuales de instrucciones en línea sobre cómo llevar a cabo ataques terroristas de lobos solitarios en la ciudad de Nueva York

Se declaró culpable en la corte federal de Manhattan después de ser arrestado el otoño pasado por publicar manuales como “Ataques con cuchillo” y “Haz una bomba en la cocina de tu mamá” en salas de chat encriptadas diseñadas para reclutar nuevos miembros de ISIS.

Uno de los manuales incluía mapas del sistema de Metro y escritos sobre cómo cometer ataques en NYC, según documentos judiciales.

Clark prometió apoyo a ISIS dos veces en 2019, incluso en julio cuando declaró lealtad al entonces líder del grupo terrorista Abu Bakr al-Baghdadi –asesinado en octubre durante una redada en Siria– y luego también a su sucesor.

Se enfrenta a hasta 20 años de prisión cuando sea sentenciado en febrero, dijeron los fiscales.

“Gracias a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo (JTTF), los esfuerzos de Clark para incitar a la violencia mortal en nombre de ISIS han sido silenciados, y ahora espera la sentencia por sus crímenes”, dijo la fiscal estadounidense interina Audrey Strauss en un comunicado después de la declaración de culpabilidad, citado por New York Post.

