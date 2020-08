Usan fotos de jóvenes en Instagram para fraude de páginas de sexo

Se ha descubierto que ciertos sitios de contenido para adultos a base de subscripción están generando cuentas falsas.

Una modelo de Instagram llamada Alay Bowker se despertó con más de 50 mensajes de amigos y seguidores que se mostraban muy confundidos, ya que habían descubierto una cuenta de JustForFans configurada a su nombre.

La cuenta incluso había sido verificada, excepto que se había verificado utilizando una cuenta de Instagram falsa que simplemente se había clonado de su cuenta real.

“Las personas que conozco en la industria comenzaron a seguir la cuenta porque pensaban que era yo. Un fotógrafo incluso me llamó después de ver la cuenta y las historias de Instagram diciendo “¿Qué diablos estás haciendo con [JustForFans]?”, explicó a Vice la modelo con sede en Toronto.

JustForFans y OnlyFans son servicios basados ​​en suscripción en los que se sube y vende contenido para adultos. Los usuarios se registran con una tarifa mensual, lo que generan bastante beneficio por mes.

Sin embargo, varios usuarios de Instagram en el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá y Tailandia han visto cómo se ha utilizado contenido de sus cuentas de Instagram para promocionar perfiles falsos alojados en un creador de sitios web llamado Wix.

Cuando las personas “se registran” e ingresan su información de facturación, brindan sus datos bancarios.

Cientos de personas han recurrido a Twitter después de descubrir que su propio contenido había sido robado para crear cuentas de Instagram falsas que incitan a las personas a registrarse.

Some disgusting low life made a fake Instagram account pretending to be my underage 17 year old sister and is promoting a fuckin only fans. Messaging friends AND FAMILY to subscribe. AND THEYRE ACTUALLY MAKING MONEY FROM THIS. @OnlyFans @OnlyFansSupport pic.twitter.com/guwgjBjuUY

La periodista independiente Racquel Goldy fue una de las afectadas a las que se le clonó la cuenta d Instragram para crear otra falsa. Goldy confía en el contenido patrocinado de su cuenta legítima de Instagram como fuente de ingresos y cree que la publicidad falsa de OnlyFans podría arruinar su reputación profesional.

“Desde que perdí mi trabajo, los post y asociaciones con marcas son ​​lo que me mantienen a flote. Esto es lo último que la gente como yo necesita que nos pase“, declaró.

JustForFans ha emitido una declaración en Twitter, advirtiendo a los usuarios que eviten cuentas falsas con una URL de “wixsite”.

A url at https://t.co/Qt26rPMxTB is pretending to be a number of fan platforms, including us. They may use our banner, but the url is https://t.co/Qt26rPMxTB, not us. It’s fake. We’re trying to stop it from happening, but please contact them directly if they are using your image.

— JustForFans (@JustForFansSite) August 3, 2020