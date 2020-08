¿Agua contaminada? Avistan miles de peces muertos y una invasión de mantarrayas en MIami

MIAMI – Centenares de mantarrayas se aproximaron el miércoles a la ribera de la Bahía Vizcaína (Biscayne Bay) de Miami, en el sur de Florida, supuestamente en busca de oxígeno, según indicó la organización ambientalista Miami Waterkeeper un día después de que miles de peces muertos aparecieron flotando.

“Hoy, la estación de aves marinas de Pelican Harbor informó de una aglomeración de rayas cerca de la costa. Los científicos creen que (…) puede deberse a los bajos niveles de oxígeno en el agua, lo que dificulta la respiración de los rayas”, indicó la ONG en su portal de Facebook.

“Las agencias (estatales) están trabajando en una respuesta rápida para evitar la extinción de rayas en esta área”, añadió.

La organización ambientalista, que está recopilando informes de ciudadanos sobre peces y otros animales marinos muertos “para comprender el alcance del problema”, afirma que “desde principios de esta semana” se han visto animales marinos muertos desde el norte de Miami hasta Virginia Key, un islote cercano al puerto de Miami.

Here's the latest in fish kill news. Things are looking dark for Biscayne Bay.

Early this week, reports indicated an apparent epicenter of the fish kill near Morningside Park. Since then, dead fish and marine life have been spotted from North Miami to Virginia Key. pic.twitter.com/3Ry7cfwce5

— Miami Waterkeeper (@MiamiWaterkpr) August 12, 2020