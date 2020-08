Con platos vacíos inmigrantes exigen a Cuomo leyes de impuestos a los multimillonarios

Activistas, líderes políticos y miembros de organizaciones comunitarias, se plantaron frente a la sede de la Gobernación en la jornada de "almuerzo con platos vacíos" para pedir al Gobernador que se ponga del lado de los más necesitados

Este miércoles, decenas de inmigrantes, entre ellos varios niños, instalaron una mesa enorme frente a la oficina principal del Gobernador, Andrew Cuomo, en la Tercera Avenida de Manhattan, para “comer” en medio de la jornada que bautizaron como “almuerzo con platos vacíos”.

Con platos de papel sin nada dentro, y carteles alusivos a la pobreza y las severa necesidades que miles de familias a lo largo del estado están enfrentando en medio de la pandemia del COVID-19, los manifestantes exigieron a Cuomo que respalde y promueva una serie de iniciativas legislativas que están en la Asamblea y el Senado estatal para aumentar los impuestos a los multimillonarios.

Bajo arengas con la frase incesante “tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre”, los manifestantes levantaron sus platos pidiendo acciones urgentes a la Administración Cuomo. En concreto se refieren a la aprobación de un paquete de leyes impulsados por la senadora estatal Jessica Ramos y la asambleísta Carmen de la Rosa, quienes piden que se grave a los multimillonarios para crear por lo menos un fondo de $5,500 millones que pudiera elevarse hasta $35,000 millones que serían usados para planes de ayuda a los indocumentados y los más pobres, que quedaron fuera de cualquier ayuda federal y estatal.

“Este señor que tanto ayuda a los ricos no está haciendo nada por ayudar a los más necesitados. Tenemos problemas de pago de renta, tenemos familias, tenemos hijos y usted (Cuomo) solo está defendiendo a los ricos y necesitamos que estés de nuestro lado, ahora somos los excluidos de Cuomo”, dijo Humberto Dolores de la organización Make the Road New York. “Nunca haces nada, nos evades, nos haces a un lado, te haces de oídos sordos y por ello exigimos, no pedimos, sino que exigimos, de manera respetuosa que nos ayudes, porque nosotros tambien pagamos impuestos y valemos”.

Ángel Vera, sosteniendo una olla vacía y una cuchara sin nada que comer, también se sumó a la protesta y advirtió que si el gobernador no toma medidas para generar más recursos, los inmigrantes pasarán más hambre y tendrán más problemas.

“Es hora de que se ponga del lado de nosotros y le aumente el impuesto a los más ricos. Eso no es mucho pedir”, dijo el ecuatoriano.

La asambleísta Carmen de la Rosa, criticó “la doble moral” del Gobernador, quien por un lado agradece a los trabajadores inmigrantes que han estado en primera línea de riesgo en medio de la pandemia y no los ayuda con recursos reales.

“Si no nos mata el Covid nos va a matar el hambre, la pobreza y los desalojos. Le decimos gracias a nuestros trabajadores y Cuomo no le aumenta los impuestos a los millonarios que se han hecho ricos a espaldas de nuestra gente. Eso no es una buena actitud”, dijo la legisladora. “Solo estamos pidiendo que que se les aumente un poco los impuestos, una fracción que para los más ricos no tendrá mucho impacto, pero que para los más pobres significa todo. Cuomo debe mostrar que es un líder compasivo que entiende el sufrimiento de nuestra comunidad”.

El senador Robert Jackson, también lanzó dardos a la Administración Cuomo y explicó que por ley estatal no puede haber impuestos superiores al 8.3%, lo que quiere decir que no se está pidiendo que se le quite mucho del pastel a los ricos.

“Ellos no lo sentirán, pero con ese dinero podemos darle comida y albergue a nuestra gente. Pedimos que se unan los líderes del estado (Cuomo, y los presidentes de la Asamblea y el Senado) y lo hagan en nombre de la gente trabajadora del estado”, dijo Jackson.

La organización Make the Road NY destacó que los inmigrantes fueron dejados afuera de las ayudas, y la creación del fondo para darles alivio financiero debe ser prioridad.

Cifras presentadas por esa organización revelan que más del 65% de los inmigrantes, negros y latinos de Nueva York siguen desempleados, y al 85% de ellos les preocupa no poder pagar sus alquileres.

Asimismo, aseguraron que el patrimonio neto de los 118 multimillonarios de Nueva York, a los que se les pide gravar más, aumentó en $77,000 millones de dólares durante la pandemia del coronavirus, y un 15%, entre el 18 de marzo al 15 de mayo. El patrimonio combinado de ese grupo de empresarios es de 600,000 millones de dólares.

“Gobernador Cuomo, me encantaría invitarlo a almorzar. Pero no tengo comida para dar. No tengo dinero para comprarlo y tengo que esperar en las filas de comida todo el día, solo para llegar al final y ver que se acabó todo”, dijo Juana Álvarez. “Esta es mi nueva realidad. ¿Cuándo me mostrarás la misma preocupación y amabilidad que muestras con tus amigos multimillonarios? ¿Qué saben ellos sobre tener hambre?“.

Tras la manifestación, la oficina del Gobernador dejó ver que no tiene un plan para respaldar los reclamos y las peticiones sobre aumentos de impuestos a los millonarios, y aseguraron que el Estado ya cuenta con imposiciones tributarias bastante altas a quienes tienen mucho dinero.

“Nueva York tiene actualmente el segundo impuesto más alto para los ricos de la nación y está lidiando con una caída del 14% en los ingresos, que asciende a $61 mil millones en cuatro años. Ningún aumento de impuestos podría cubrir esa pérdida de ingresos, por lo que es absolutamente necesario que el gobierno federal intensifique y brinde el apoyo que los estados necesitan”, aseguró Freeman Klopott, vocero de la Gobernación Cuomo.

Al mismo tiempo, y contrario al sentir de quienes se pararon a manifestarse en la acera de la Gobernación, el funcionario manifestó que el Estado ha mostrado un enorme compromiso para tenderle la mano a los más vulnerables en medio de la pandemia.

“Mientras tanto, el Estado está haciendo todo lo posible para ayudar a todos los neoyorquinos a superar estos tiempos difíciles, incluida la suspensión de desalojos para inquilinos que no pueden pagar debido a las dificultades relacionadas con el COVID y la entrega de $25 millones en recursos a los bancos de alimentos”, agregó Klopott.

Proyectos y dinero que dejarían leyes que esperan ser debatidas en Albany