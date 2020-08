Desde Rolls Royce hasta Ferrari: La elegante colección de autos de Tyson Fury

A lo largo de su carrera el boxeador ha tenido todo tipo de autos

Al igual que muchos otros deportistas, Tyson Fury tiene buen gusto cuando se trata de autos. Los fans del boxeador son conscientes de su entusiasmo por los coches de lujo y de la vida exorbitante que lleva.

Te revelamos los increíbles autos que posee “The Gypsy King”. Tiene autos increíbles como Rolls Royce, Range Rover, Ferrari, solo por mencionar algunos. Estos vehículos no son solo las opciones básicas; algunos se han modificado a su gusto. ¿Qué esperas de un deportista que gana una fortuna en una sola pelea?

Rolls Royce Phantom: Fue uno de los autos iniciales de Tyson Fury, que valía alrededor de $47,000 dólares. Tyson decidió vender su automóvil cuando su carrera en la lucha se vino abajo y sufría de depresión.

Mercedes Clase S: ​​Tyson Fury, después de vender su Rolls Royce Phantom, compró un Mercedes Clase S que le costó unas escasas 2,000 libras esterlinas ($2,600 dólares). Este fue uno de los autos más baratos comprados por el luchador.

Ferrari California: El Gypsy King también fue dueño de un Ferrari California que costaba alrededor de $208,000 dólares. Vendió esta posesión a un amigo cuando tocó un punto bajo en su vida. Estas fueron sus palabras: “Me encantaba llevar la vida flash, como la mayoría de los jóvenes de sangre roja. No más. No me interesan las posesiones materiales. Ya no. No significan nada”.

Ferrari Portofino: Otra de sus incorporaciones a su colección de coches fue el coche italiano Ferrari Portofino. Esta belleza de color rojo le costó $216,000. Tyson Fury compró este auto que era similar al auto de su amigo Billy Joe Saunders.

Ferrari GTC: uno de los autos más caros y más recientes propiedad del luchador es GTC, que vale alrededor de $300,000. Tyson Fury mostró su nuevo auto luego de confirmar su revancha con Deontay Wilder. Fury conducía su lujoso auto nuevo vestido con uno de sus trajes típicamente vibrantes y distintivos mientras asistía a un evento con fanáticos en Teesside.

Rolls Royce Dawn: este lujo le costó $375,000 dólares y lo adquirió antes de comprar su Ferrari Portofino.

Range Rover Sport SVR: Su regreso al ring después de un descanso debido a la depresión lo llevó a comprar un Range Rover Sport SVR para sí mismo. En las redes sociales, Fury dijo: Muchísimas gracias a @automotivefashion por envolver mi SVR, se ve y se siente genial. Edición del ejército”.

Ferrari GTC4 Lusso: junto con Sport SVR, Tyson también se compró un Ferrari GTC4 Lusso por el que pagó alrededor de $300,000.

Aunque Tyson Fury ha visto todos los altibajos en su carrera, su amor por los autos es algo que permaneció.

