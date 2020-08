Trump recurre al miedo y a la retórica racista en su búsqueda del voto de las mujeres (blancas)

El presidente Donald Trump buscar recuperar entre sus electores a las mujeres blancas, que impulsaron su victoria en 2016. Para ello, ha renunciado a cualquier tipo de sutileza y ha lanzado mensajes que analistas y activistas han tachado de misóginos y racistas.

Poco después de que su rival, Joe Biden, hiciera público que seleccionaba a una mujer negra como compañera de fórmula, Trump publicó una batería de tuits en las que se dirigía abiertamente a “amas de casas [de zonas] suburbanas” con comentarios e iniciativas destinados a sembrar el miedo.

Según Politico, esta semana está previsto que salga un autobús rosa brillante de “Mujeres con Trump” que recorrerá el país con paradas en lugares como Florida, Pennsylvania y Wisconsin.

“La ama de casa [de zonas] suburbanas” votará por mí, escribió Trump este miércoles en su cuenta de Twitter. “Quieren seguridad y están encantadas de que termine el programa de larga duración en el que las viviendas para personas de bajos ingresos invadirían su vecindario”.

The “suburban housewife” will be voting for me. They want safety & are thrilled that I ended the long running program where low income housing would invade their neighborhood. Biden would reinstall it, in a bigger form, with Corey Booker in charge! @foxandfriends @MariaBartiromo

