Trump sí puede prohibir a portadores de “green card” la entrada a Estados Unidos

El presidente prepara una orden ante riesgos de contagios de coronavirus

El presidente Donald Trump busca implementar una orden ejecutiva para impedir a ciudadanos estadounidenses y a residentes legales el ingreso a los Estados Unidos, si es que están o pudieran estar contagiados de coronavirus.

El mandatario considera la acción como necesaria para intentar detener la pandemia en el país, donde ya superan los cinco millones de casos, reportaron The New York Times y The Washington Post.

Un informe de Univision señala que es viable que el presidente Trump pueda tomar la decisión, aunque ha recibido críticas.

Cabe aclarar que la medida aplicaría en los puertos desde México, incluidos cruces terrestres, marítimos y aéreos, aunque cabe destacar que actualmente la frontera tiene restricciones.

“Sí es posible que el presidente lo haga si, por ejemplo, hay una emergencia que se pudiera probar de que en realidad los inmigrantes tienen, en este caso, el coronavirus”, dijo a la televisora el abogado constitucionalista Phil Augusti.

La cadena también cuestionó a la Casa Blanca cuándo se publicaría la orden y cómo sería aplicada, pero la Administración Trump indicó que el CDC sigue trabajando en ello, aunque hay un borrador del plan.

“Los profesionales de carrera de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están trabajando en un enfoque general para el control de la pandemia, tanto ahora como en el futuro”, dijeron.

Se espera que una vez publicada la orden ésta enfrente retos en la corte por organizaciones de derechos civiles.