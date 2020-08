Un padre y su hijo, ambos médicos de Miami, mueren de coronavirus

Un padre y su hijo habían dedicado casi toda la vida a la medicina en Florida. También durante la crisis del coronavirus estuvieron batallando contra esta mortal pandemia que aún acecha todo el mundo. Pero ellos también fueron víctimas de la COVID-19 y ambos murieron por complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Murieron con pocas semanas de diferencia.

Dr. Jorge A. Vallejo, 89, retired OBGYN, & his son, Dr. Carlos Francisco Vallejo, 57 pass away from complications of Covid-19 within 5 weeks of each other. I feel like these deaths are becoming part of the staggering statistics and their names are hidden beneath.

— #BlackLivesMatter (@TwilightZone83) August 11, 2020