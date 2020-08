Encuentran a un niño de 10 años que había desaparecido al norte de Miami

Un niño de 10 años ha aparecido sano y salvo en North Lauderdale, al norte de Miami, después de que hubiera desaparecido el miércoles.

Shad Rahman Olivier Palmeus fue reportado como desaparecido sobre las 3pm en su casa, que se encuentra en la 1200 Seaview Drive, según dio a conocer la Oficina del Sheriff del condado de Broward.

.@browardsheriff deputies are now searching for 10 yr old Shad Rahman Olivier Palmeus. Shad was last seen at 1pm, at a Mobil gas station at 1391 south South road 7, in #NorthLauderdale @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Vqi6Vw7q8Q

— Roy Ramos (@RRamosWPLG) August 13, 2020