Hay una alerta estatal en California para ahorrar voluntariamente energía ante la ola de calor extremo

Hay una Alerta Flex emitida para todo el estado que pide a los californianos que apaguen voluntariamente sus luces y ayuden a conservar la electricidad el próximo viernes, ante la ola de calor extremo.

Varios días de temperaturas extremadamente altas se esperan en California, especialmente en el sur del estado según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), y esto hizo que el Operador Independiente del Sistema de California (California ISO) prevea que habrá un aumento en la demanda de electricidad, “principalmente por el uso de aire acondicionado residencial”, y emitiera una Alerta Flex.

The CA ISO is issuing a

statewide Flex Alert, a call for voluntary electricity conservation, for tomorrow, Friday, Aug. 14, from 3 p.m. to 10 p.m., due to excessive heat in #CAwx. https://t.co/mcYA6WGYOZ

— California ISO (@California_ISO) August 13, 2020