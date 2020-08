Vaya problema: Técnico interino de Pumas ya no los quiere seguir dirigiendo

Andrés Lilllini aseguró que no ve su futuro como director técnico

Tras el empate a un gol contra Monterrey en el estadio Olímpico Universitario, el técnico interino de Pumas, Andrés Lillini, se sinceró en conferencia de prensa, sorprendiendo con sus declaraciones respecto a lo que piensa sobre seguir siendo el estratega del cuadro de la UNAM, dejando claro que no es un trabajo que le quite el sueño.

El estratega fungía como director de Fuerzas Básicas del club y tomó las riendas tras la renuncia de Míchel González quien se fue cuando el Guard1anes 2020 estaba por comenzar.

“No preparé mi vida para ser entrenador de Primera División. Soy alguien que aquí va a estar porque le puse el pecho a las balas a tres días que inicie el torneo, pero no veo mi vida como técnico de primera”, dijo Lillini.

A pesar de ello, destacó su compromiso con el club, pero se quitó presión y le cedió la estafeta a su auxiliar, Israel López. Además, pidió que sobre cualquier duda sobre su futuro fuera cuestionada con Jesús Ramírez, presidente del club.

“Nos va a ir bien en esto, pero no planifico mi futuro como técnico de primera como sí Israel (López) tiene una carrera como entrenador. En cuanto a mi continuidad, tienen que hablar con Jesús Ramirez porque no estoy en condiciones de hablar de eso. No hemos hablado de nada porque me meto en los partidos. Pienso que él junto al presidente tomarán la mejor decisión para el club”, concluyó.

Hasta el momento, Lillini mantiene a los Pumas invictos, con dos triunfos y dos empates, ocupando la segunda posición de la clasificación general con ocho puntos.