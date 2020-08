Trump expresa dudas sobre si Kamala Harris puede ser VP, porque es hija de inmigrantes

WASHINGTON – El presidente Donald Trump consideró este jueves “muy serio” el debate sobre una teoría conspirativa planteada por sectores conservadores que cuestionan que la senadora Kamala Harris pueda aspirar a la Vicepresidencia al ser hija de inmigrantes.

“Acabo de escuchar eso, lo escuché hoy, que ella no cumple con los requisitos”, respondió Trump al ser consultado por una periodista durante su conferencia diaria de prensa sobre coronavirus.

“No tengo idea de si eso es correcto -añadió-. Habría asumido que los demócratas lo habrían comprobado antes de elegirla como candidata a vicepresidente. Pero eso es muy serio”.

Y remató preguntando nuevamente a la reportera: “¿Están diciendo que ella no califica porque no nació en este país?”.

Hija de un padre jamaiquino y una madre india, Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), por lo que es ciudadana estadounidense de nacimiento y puede acceder a los dos más altos cargos del país, la Vicepresidencia y la Presidencia.

La Constitución de EE.UU. establece el derecho a la ciudadanía por nacimiento, independientemente de la nacionalidad de sus padres, algo que Trump ha intentado sin éxito revocar.

La teoría conspirativa empezó a circular tras la publicación de una columna de opinión en la revista Newsweek del abogado conservador John C. Eastman, que cuestiona que la Constitución establezca de nacimiento la nacionalidad estadounidense.

Eastman argumentó que en caso de que los padres de la senadora no fuesen residentes permanentes al momento de su nacimiento, no tendría derecho a la ciudadanía, algo ampliamente rechazado en el ámbito jurídico.

Este jueves, sin embargo, una asesora de campaña de Trump, Jenna Ellis, difundió un tuit del presidente del grupo conservador Judicial Watch, Tom Fitton, adjuntando el artículo de Eastman que Harris sea “elegible para ser vicepresidenta bajo la ‘Cláusula de ciudadanía’ de la Constitución de EE.UU”.

