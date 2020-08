Un jugador de Florida es el único ganador del premio de Powerball de $168.5 millones

La Lotería de la Florida anunció que un afortunado jugador acertó los cinco números y el Powerball en el sorteo del miércoles 12 de agosto, y ganó el premio mayor de $168.5 millones de dólares.

‼️ CHECK YOUR TICKETS ‼️

One lucky player is $169 MILLION richer, becoming Florida's 14th #POWERBALL jackpot winner, after last night's drawing! The winning QP ticket was sold at Publix on 4770 N Congress Avenue in Boynton Beach! pic.twitter.com/9qW5JIaVae

— Florida Lottery (@floridalottery) August 13, 2020