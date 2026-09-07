Migrante que se autodeportó a México ahora enfrenta multa de $1.8 millones de dólares de DHS

Héctor Negrete decidió regresar voluntariamente a México después de haber vivido durante años en Estados Unidos sin documentos. Pensó que al salir del país dejaría atrás sus problemas migratorios, pero recibió una notificación del Departamento de Seguridad Nacional que le exige pagar una multa de $1.8 millones de dólares por presuntas violaciones a las leyes migratorias.

Negrete, en una entrevista con Noticias Telemundo, relató que se enteró de la sanción cuando un amigo, con quien vivía en Estados Unidos, lo llamó para avisarle que había recibido una carta de DHS a su nombre.

La cifra, dijo, le provocó inicialmente desconcierto y después preocupación.

“Yo pensaba que me iba a ir y ya iba a dejar todos esos problemas allá en los Estados Unidos”, explicó Negrete, quien aseguró que nunca imaginó que tendría que enfrentar una sanción de esa magnitud.

Señaló que envió inmediatamente la notificación a su abogada. Posteriormente supo que la multa estaría relacionada con una orden de deportación que, afirmó, desconocía.

“Según es porque tenía una orden de deportación, pero la verdad yo ni sabía que existía”, dijo. El migrante explicó que mantenía un proceso relacionado con su padre y que llevaba tiempo sin tener comunicación con autoridades como ICE o DHS.

También considera posible que las autoridades hayan obtenido su dirección a través de información vinculada con el IRS, ya que pagaba impuestos mientras permanecía en Estados Unidos.

A diferencia de quienes han utilizado mecanismos oficiales para abandonar el país, Negrete decidió salir sin informar previamente al gobierno. Explicó que existían dudas sobre cómo funcionaban estos procedimientos y optó por trasladarse por tierra hasta Tijuana para después tomar un vuelo hacia Guadalajara.

Ahora, el migrante intenta resolver el caso desde México. Contó que se incorporó a una demanda colectiva relacionada con este tipo de multas y que sus abogados han presentado documentación para demostrar que ya no se encuentra en territorio estadounidense.

También aseguró que ya han enviado dos rondas de pruebas, pero las autoridades les solicitaron nueva documentación. Entre los requisitos figura una copia de su pasaporte que muestre un sello de entrada a otro país.

El afectado dijo que evalúa viajar a otro país antes de que termine el año para obtener esa evidencia y presentarla ante las autoridades. “Estamos mandando la última ronda de evidencia y ojalá ahí se termine el problema y me dejen de multar”, expresó.

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