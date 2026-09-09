Apple presenta el iPhone plegable: este es su precio y la fecha en que llegará a las tiendas

Apple finalmente dio el salto que durante años parecía inevitable. La compañía presentó este miércoles el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con un diseño que se abre como un libro para convertirse en una pantalla de grandes dimensiones.

El anuncio representa el cambio de formato más importante para el iPhone desde su lanzamiento en 2007 y coloca a Apple frente a frente con Samsung, fabricante que ha dominado durante años este segmento.

La presentación estuvo encabezada por el nuevo CEO de Apple, John Ternus, desde la sede de la compañía en Cupertino, California. El ejecutivo defendió el tiempo que Apple se tomó antes de entrar al mercado de los teléfonos plegables, una categoría que sus competidores comenzaron a explorar mucho antes.

Voila l'iPhone Duo ! Le premier iPhone pliable d'Apple !#AppleEvent ?

Alors ? Ça vous tente comme format ? pic.twitter.com/bnOgXMm0DV — Steven (@StevenLathoud) September 9, 2026

iPhone Duo: una pantalla que se transforma

El nuevo iPhone Duo cuenta con 2 pantallas. La principal permanece plegada en el interior y alcanza las 7.6 pulgadas cuando el teléfono se abre por completo. En el exterior incorpora otra pantalla de 5.4 pulgadas que permite utilizar el dispositivo sin necesidad de desplegarlo.

Apple asegura que la pantalla interna es la más grande instalada hasta ahora en un iPhone y que ofrece un espacio especialmente pensado para ver contenido, jugar y realizar varias tareas al mismo tiempo. Abierto, el panel es aproximadamente un 50% más grande que el de un iPhone Pro Max.

El diseño también busca resolver una de las principales críticas que han recibido otros plegables: la sensación de estar utilizando 2 teléfonos unidos. Ternus aseguró durante el evento que Apple quiso crear una experiencia más natural, con una pantalla que se sienta cercana a la de un iPad.

Cuando está cerrado, el Duo tiene un tamaño semejante al de un pasaporte y presenta una particular silueta, descrita como una especie de letra D debido a sus bordes redondeados.

¿Cuánto costará el iPhone plegable?

La entrada de Apple al mercado de los plegables tendrá un precio considerablemente superior al de los modelos tradicionales de la compañía. El iPhone Duo tendrá un precio inicial de $1,999 dólares en Estados Unidos.

Las preventas comenzarán el 16 de octubre, mientras que el dispositivo llegará oficialmente a las tiendas el 23 de octubre.

El teléfono estará fabricado en titanio y, al menos inicialmente, se ofrecerá en 2 acabados: star white y night sky. Apple también destacó la incorporación de altavoces en las partes superior e inferior del dispositivo.

Lo que ha llamado la atención del iPhone Duo es la incorporación de 2 pantallas, así como su diseño redondeado. (Foto: Jeff Chiu/AP)

Apple también renovó los iPhone 18 Pro

El plegable no fue la única novedad importante del evento. Apple también presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que mantienen el formato convencional de la familia, pero incorporan distintas mejoras de hardware y software.

Entre las novedades destacan nuevos acabados, con opciones negro, plateado, glacier y burgundy, además de mejoras relacionadas con la batería. Apple asegura que los modelos Pro ofrecen más de 24 horas de autonomía y una carga más rápida que generaciones anteriores.

La compañía también anunció cambios para Siri, incluida una nueva posibilidad de personalizar la voz del asistente de inteligencia artificial (IA). En fotografía, una de las funciones más llamativas es Apple Reference Image, una herramienta diseñada para proporcionar una referencia visual inalterable que permita comprobar qué capturó realmente el sensor de la cámara.

A esto se suman mejoras en el control de apertura de la cámara y en el sistema de gestión térmica, diseñado para controlar mejor la temperatura del teléfono y evitar el sobrecalentamiento.

Apple entra a un mercado dominado por Samsung

La llegada del iPhone Duo supone mucho más que la presentación de un nuevo modelo. Apple entra en un mercado en el que Samsung lleva la delantera desde 2019, mientras fabricantes chinos como Huawei y Xiaomi también han apostado con fuerza por esta tecnología.

Los teléfonos plegables, sin embargo, todavía representan una fracción pequeña del mercado global de smartphones. En 2025 se enviaron aproximadamente 19.6 millones de unidades, una cifra modesta frente al volumen total de smartphones vendidos.

Por ahora, la apuesta es clara: Apple quiere que el iPhone plegable deje de ser una promesa y se convierta en la próxima gran evolución de su teléfono insignia.

Sigue leyendo:

* ¿Tienes un iPhone 17? Por qué septiembre podría derrumbar su valor

* Apple lanza un plan para rentar iPhone desde $17.99 al mes: así evitarás pagar hasta $1,099 de golpe

* La inteligencia artificial encarece celulares, computadoras y consolas: Apple y Nintendo subirán hasta $500