Nueva regla de DHS cambia el proceso migratorio para ciertos niños nacidos en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional implementó una nueva regla que modifica el tratamiento migratorio de determinados niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses y trabajan para gobiernos extranjeros.

La medida, descrita como una regla final provisional, amplía las categorías de menores que pueden ser considerados para obtener la residencia permanente legal, aun cuando ninguno de sus padres sea ciudadano estadounidense.

El cambio fue explicado en un reportaje de N+ Univision, que detalló que la regulación sustituye el concepto utilizado anteriormente de “diplomático extranjero” por una clasificación más amplia que incluye a determinados empleados de gobiernos extranjeros.

La disposición puede abarcar a funcionarios diplomáticos acreditados en Estados Unidos, así como a ciertos trabajadores de embajadas y consulados que sean nacionales del país al que representan. También contempla a personas que desempeñen funciones oficiales para un gobierno extranjero y a empleados de determinadas organizaciones internacionales con inmunidad.

El abogado de inmigración Luis Victoria explicó a N+ Univision que la principal novedad es precisamente la ampliación de las categorías de trabajadores extranjeros cuyos hijos pueden quedar comprendidos por la regulación.

Hasta ahora, la normativa estaba principalmente vinculada con personas que gozaban de inmunidad diplomática plena. Con el nuevo criterio, el alcance se extiende a determinados empleados de consulados, embajadas y organizaciones internacionales.

La regla también abre una vía para que ciertos menores nacidos en Estados Unidos, cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses, puedan acceder a la residencia permanente y posteriormente avanzar hacia una eventual naturalización.

No obstante, la disposición establece límites. No incluye, entre otros casos, a empleados domésticos o asistentes personales de funcionarios extranjeros, determinados contratistas ni trabajadores de gobiernos extranjeros que se encuentren en Estados Unidos actuando a título personal.

La nueva regulación entró en vigor el 4 de septiembre y se aplica únicamente a los niños nacidos en Estados Unidos a partir de esa fecha que cumplan con las condiciones establecidas.

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