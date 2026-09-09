Vuelve una de las rutas de tren más lindas de Nueva York después de 7 años: boletos desde $18

Hay pocas maneras más clásicas de disfrutar el otoño en Nueva York que recorrer los Catskills mientras los bosques cambian del verde a los tonos amarillos, naranjas y rojos. Este año, además, vuelve una ruta ferroviaria que llevaba siete años sin recibir pasajeros.

El Delaware & Ulster Railroad retomó en 2026 sus viajes desde Arkville hacia Halcottsville, un recorrido histórico que no operaba en esa dirección desde 2019.

La excursión sigue parte del valle del East Branch del río Delaware, entre montañas, campos y pequeños pueblos de los Catskills. El paseo dura aproximadamente 45 minutos y se convierte en una opción especialmente atractiva desde fines de septiembre, cuando comienza a intensificarse el cambio de color de las hojas.

Una locomotora histórica del área de los Catskills recorre una de las rutas ferroviarias turísticas del estado de Nueva York. Crédito: Delaware & Ulster Railroad | Cortesía

Una ruta que vuelve después de años de trabajos

El ferrocarril había dejado de funcionar durante la pandemia y necesitó importantes obras de restauración antes de recuperar progresivamente sus servicios.

En 2025 los trenes volvieron a salir desde Arkville, pero viajaban en dirección este hacia Fleischmanns. Para esta temporada, la compañía consiguió recuperar el tramo hacia el oeste, en dirección a Halcottsville.

El proyecto implicó años de trabajo sobre las vías. Según el propio ferrocarril, se instalaron cerca de 10,000 nuevos durmientes en el tramo entre Arkville y Halcottsville como parte de una reconstrucción que demandó una inversión cercana a $2 millones.

La ruta tiene además una larga tradición turística. El antiguo Ulster & Delaware Railroad conectaba el valle del Hudson con distintos destinos de los Catskills y durante décadas transportó tanto viajeros como productos agrícolas y piedra de la región.

Cuánto cuestan los boletos

Durante la temporada de otoño de 2026, los trenes están programados para salir de Arkville todos los sábados hasta el 31 de octubre. Las tarifas publicadas comienzan en:

Adultos: desde $23

Mayores: desde $20

Niños: desde $18

Asientos premium y primera clase: entre $25 y $30

Hay vagones abiertos, ideales para quienes quieren tener una vista despejada del paisaje, y coches cerrados con grandes ventanas para los días más frescos. Algunas opciones premium utilizan coches restaurados de mediados del siglo XX.

Los horarios previstos son 10:30 a.m., 12:15 p.m., 2 p.m. y 3:45 p.m., aunque conviene comprobar el calendario antes de viajar.

Dónde tomar el tren

Los paseos salen desde Arkville Station, ubicada en 43510 State Highway 28, Arkville, NY 12406. La estación se encuentra en los Catskills occidentales, aproximadamente 2 horas y media en auto desde el área metropolitana de Nueva York. El ferrocarril recomienda llegar entre 20 y 30 minutos antes de la salida.

Quienes quieran aprovechar el viaje para pasar el día en la zona también tienen cerca Margaretville, Halcottsville y distintos restaurantes, alojamientos y mercados rurales de los Catskills.

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Cuándo conviene ir para ver los colores del otoño

El cambio de hojas en los Catskills suele intensificarse entre fines de septiembre y mediados de octubre, aunque el momento exacto depende cada año de las temperaturas, las lluvias y las primeras heladas.

Por eso, quienes busquen hacer el paseo específicamente por el follaje deberían consultar los reportes de color del estado antes de reservar.

Después de años de restauración, el regreso de la ruta hacia Halcottsville recupera algo más que un paseo turístico: vuelve una de esas experiencias sencillas que hacen del otoño en el norte del estado una escapada completamente diferente a Nueva York.

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