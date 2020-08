Derrame de petróleo en Venezuela: “El mundo está preocupado por el de isla Mauricio pero en Venezuela hay uno el doble de grande”

View this post on Instagram

REPORTE DE SANEAMIENTO DE PLAYAS Y CAYOS CORRESPONDIENTES A EL PARQUE NACIONAL MORROCOY, DIA 07/08/2020 Siguiendo las instrucciones del Presidente @nicolasmaduro y el ministro @oswaldobarberag de preservar y mantener las condiciones ecológicas del Parque Nacional Morrocoy hoy realizamos: 1-Saneamiento en la línea de costa del Golfo Triste (Puente la Araguita) parroquia Boca de Aroa. 6.1km a la fecha. – Jornada de recolección de restos de material contaminado en el Parque en las siguientes Areas Recreativas: -Punta Brava- Suanchez Sector Aduana, Coco 2 y Coco 3 -Cayo Sombrero -Instalación 300 metros de Barreras Oleofilicas en el Canal de Navegación del Parque para la recoleccion de hidrocarburos. – Plan de atención a la Albufera de Manglar del Sector de Agua Salobre del P.N.Morrocoy. *321 personas entre voluntarios y Guardaparques y 345 Bolsas Recolectadas con residuos contaminados de hidrocarburos.* @delcyrodriguezven @reverolnestor @tareckpsuv @maduroguerra @cesartrompizve @randerismaelpena @prof.germanmarquez @miecosocialismo @pdvsa_cvp @inparquesoficial