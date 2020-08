Exhiben a jugador del Atlético de San Luis por andar de infiel en Instagram

Anderson Julio quiso conquistar a una chica mientras su novia está en Ecuador

El jugador del Atlético San Luis, Anderson Julio, se metió en un escándalo luego de ser exhibido en redes sociales por intentar conquistar a una chica mediante mensajes de Instagram, mientras su novia se encuentra en Ecuador cuidando a su bebé.

La chica identificada como Frida Berridi difundió capturas de pantalla donde se lee el futbolista intentando entablar una conversación con ella, situación a la que ella se negó pues el jugador está comprometido, aunque eso no fue impedimento para el ecuatoriano que se atrevió a decir que la mujer con la que aparece en sus fotos no es su esposa, sino su novia y que además no vive con él: “No es mi esposa, es mi novia. Pero ella está en Ecuador, acá en México estoy solo”.

Qué huevos de cabrón. Me cae que todos son iguales mijitas pic.twitter.com/PBhCo1tpoU — Frida Berridi (@fridaberridi) August 13, 2020

Luego de que las imágenes se hicieron virales, el futbolista sacó un comunicado en el que negó haber enviado esos mensajes argumentando que pudo haber sufrido de un hackeo o un montaje por parte de la chica, por lo que investigarán lo ocurrido y tomará acciones legales contra quien resulte responsable.

Asegura Anderson Julio que no era él quien andaba ligando en Instagram, pero deja abierta la puerta a que pudo haber sido hackeado (1/2) pic.twitter.com/mZIEs9zksM — San Cadilla (@SanCadilla) August 14, 2020

Más tarde, Berridi denunció haber sufrido ataques en sus redes sociales y comentó que el futbolista Kevin Mercado intentó amedrentarla por mostrar la conversación, por ello, decidió grabar un video en donde evidencia lo que el ecuatoriano le escribió.

Futbolistas apoyando a futbolistas infieles. Qué bonita cosa!! Viva el deporte y los hombres también. pic.twitter.com/wVcwatNLJp — Frida Berridi (@fridaberridi) August 13, 2020

Ahí está su montaje. Qué bonita forma de evadir las cosas y sobre todo, que apoyen este tipo de actos. Sinceramente no me importa si dan de baja mis redes sociales. Con mucho gusto y huevos aquí los espero. Nadie tiene necesidad de inventar o mentir sobre situaciones así. pic.twitter.com/SkkkwMymFO — Frida Berridi (@fridaberridi) August 14, 2020

Tras el escándalo, el jugador de los potosinos puso privada su cuenta de Instagram y borró todas las fotografías.