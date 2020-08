Karla Martínez expone su cabello al natural y se ve preciosa 

View this post on Instagram

Conectando con la naturaleza! Quizá algunos no sepan pero mi cabello natural es rizado! Así que hoy decidí conectar con mis raíces. Le di una ayudadita al crecimiento con estas hermosas extensiones que me hizo mi mami @santuario_d_bellezza Y ustedes, cómo es su cabello natural? Cuántas lacias, rizadas u onduladas hay por aquí?