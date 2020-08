Trump revela la cantidad de dinero que una familia podría recibir de apoyo y ordena al Tesoro prepararse para enviar un nuevo cheque de estímulo

Este viernes el presidente Donald Trump escribió en Twitter que “ha ordenado” al Departamento del Tesoro a que “se prepare” para enviar pagos directos de estímulo en ausencia de un acuerdo de paquete de ayuda económica en el Congreso.

En un tweet el presidente Trump se dirigió a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en donde reveló que los pagos directos de apoyo económico ascenderían a un total de $3,400 dólares para una familia de cuatro integrantes.

“He ordenado a @stevenmnuchin1 que se preparen para enviar pagos directos ($3,400 para una familia de cuatro) a todos los estadounidenses. LOS DEMÓCRATAS ESTÁN SOSTENIENDO ESTO!”, dice el mensaje.

I have directed @stevenmnuchin1 to get ready to send direct payments ($3,400 for family of four) to all Americans. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP!

El mandatario dijo estar listo para enviar la asistencia federal adicional a los estados, gobiernos locales, a la policía, bomberos, socorristas y maestros.

“Estoy listo para que el @USTreasury (Departamento del Tesoro) y @SBA (Small Business Administration) envíen más pagos PPP a las pequeñas empresas que han sido dañadas por el virus chino. LOS DEMÓCRATAS ESTÁN SOSTENIENDO ESTO!” Así lo tuiteó el presidente.

I am ready to have @USTreasury and @SBA send additional PPP payments to small businesses that have been hurt by the ChinaVirus. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020