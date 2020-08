Nietos de Donald Trump irían a la escuela pese al coronavirus

Los nietos de Donald Trump atenderían clases en la escuela pese a la pandemia del coronavirus.

Al menos fue lo que dio a entender Jared Kushner, yerno del presidente y asesor de la Casa Blanca.

En entrevista en Face the Nation de NBC, Kushner dijo que dejará que sus hijos vayan a la escuela cuando se reanuden las clases presenciales en la institución a la que asisten sus hijos.

WATCH: #JaredKushner tells @margbrennan he's "not concerned" about sending his young children #BackToSchool amid the ongoing #coronavirus pandemic pic.twitter.com/hPDYMxNREE

— Face The Nation (@FaceTheNation) August 16, 2020