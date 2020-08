VIDEO: Daniel Cormier pierde la visibilidad temporalmente después de que le picaran el ojo en UFC 252

Este sábado se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, el UFC 252, evento en el que el plato fuerte fue la pelea entre Stipe Miocic y Daniel Cormier, quienes se disputaron el Campeonato de Peso Pesado. La pelea estuvo llena de emociones y se tuvo que ir a la decisión, pese a que Daniel Cormier perdiera la visibilidad durante el combate.

En el tercer round de la pelea, Miocic atacó el rostro de Cormier y le picó el ojo izquierdo en un movimiento que lució más intencional que un accidente.

Here's the eye poke from the third round of the Stipe Miocic vs. Daniel Cormier fight in all its glory #ufc252 pic.twitter.com/h0mgTeyLK2

— MMA mania (@mmamania) August 16, 2020