Irina Baeva y Gabriel soto denuncian a Laura Bozzo ante las autoridades de la Ciudad de México

La pareja de actores exige que se aplique todo el peso de la ley en contra de la conductora peruana

Luego de ser víctimas de difamaciones y ataques por parte de Laura Bozzo, Irina Baeva y Gabriel Soto acudieron este lunes a ratificar su denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México.

La pareja de actores inició el proceso legal en contra de la conductora peruana en marzo de 2020, luego de que esta asegurara ante las cámaras del programa ‘El Gordo y La Flaca’ que Soto no se hacía cargo de la manutención de sus hijas, Elissa y Miranda, debido a la relación que sostenía con la actriz rusa.

Asimismo, utilizó en varias ocasiones comentarios de discriminación, en los que señaló a Irina como descerebrada, roba maridos y que no la representaba como mujer. Ante esto, la pareja de actores acudió este lunes a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Ciudad de México para confirmar la denuncia penal con la que buscan que la conductora de ‘Laura sin censura’ sea sancionada con forme a la ley.

De acuerdo a una entrevista que el equipo legal del actor concedió a la revisa TVyNovelas, el protagonista de ‘Soltero con hijas’ no está pidiendo una disculpa pública, porque con eso no se resarce el daño, lo que él está exigiendo es una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios acerca de su persona y familia.

Mientras que la actriz exige que se aplique todo el peso de la ley y se investiguen los delitos que cometió la llamada “abogada de los pobres”.

Aún no se tiene establecida alguna fecha en la que Bozzo sea citada por las autoridades, ya que el proceso apenas inició con la ratificación de la denuncia de este lunes 17 de agosto.