Sorprende rayo que impactó a Palmera en Florida en día soleado y sin lluvia

Una cámara de seguridad instalada en una casa en Florida captó un fenómeno natural que ha llamado mucho la atención, ya que parece increíble que hubiera ocurrido y aunque parece un efecto digital, en realidad no lo es.

En la grabación se ve el momento exacto en el que un rayo impacta a una palmera. Lo asombroso es que el día estaba muy soleado, sin rastro de lluvia.

Incluso, se ve cómo una de las hojas de la palmera se desprende y cae al suelo.

#Lightningstrikes

storm was 8 miles away from this home in Lutz

Video: Jonathan Moore via @PaulFox13

💯⚡️🌴#nature #lightning #storm #ifb #StormHour #Weather #FridayMotivation pic.twitter.com/4G5IKZlvnG

— 💯 Viral Lightning⚡️© (@LightningsViral) August 14, 2020