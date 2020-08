Así luce la controversial foto de Khloé Kardashian sin retoque

La estrella de reality ha causado sorpresa por su aspecto físico

Sin duda la fotografía Khloé Kardashian en donde aparecía con un evidente cambio físico causó sensación entre sus seguidores, no solo porque lucía mucho más delgada, sino también porque sus rasgos faciales se veían muy diferentes.

La fotografía rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, quienes aseguraban que el retoque había llegado a otro nivel, sin embargo no se tenía una comparación de la imagen de antes y después, hasta ahora.

En redes sociales han tomado la fotografía de Khloé y la han comparado con las escenas del reality show Keeping Up With the Kardashians en donde aparece Khloé con ese outfit. La comparación resultó impresionante para muchos de sus seguidores.

La Kardashian si bien luce tan maquillada y arreglada como en la imagen, es evidente que existió un proceso de retoque antes de que la compartiera en redes sociales, pues no solo le quitaron rasgos faciales como los lunares, también su cara luce un poco más brillante.

Esta no es la primera vez que una hermana del famoso clan causa sorpresa con las ediciones de sus fotografías, a cada una de ellas les gusta verse impecables en las instantáneas que comparten.

Los autos más espectaculares que Khloé Kardashian ha presumido en Instagram

Los autos más espectaculares que Khloé Kardashian ha presumido en Instagram

¿Vuelve con Khloé Kardashian? Tristan Thompson vende su mansión en Encino en $8.5 millones