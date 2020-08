Concejal de Los Angeles quiere prohibir que hoteles de la ciudad hospeden a niños migrantes detenidos

Tras conocer que un hotel de su distrito estaría siendo usado para hospedar a niños migrantes detenidos, el concejal de Los Angeles, Gil Cedillo, presentó una propuesta este martes para cancelar o suspender el certificado de ocupación de los hoteles que sean usados para este propósito.

“Hay tolerancia cero con esta cruel practica de la Casa Blanca de separar y detener a niños migrantes y familias, y es inaceptable no solo en el Distrito 1 del Concejo, sino en la ciudad de Los Ángeles o en cualquier lugar del país”, afirmó Cedillo en declaraciones citadas por el diario Los Angeles Times.

Councilman Gil Cedillo said today he plans to introduce a motion to prohibit Los Angeles hotels from holding migrant children and families who have been detained by private security companies.https://t.co/MXZ2GUC2ag

