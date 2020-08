Pidió en una entrevista tener una familia y recibe más de 5,000 solicitudes para ser adoptado

Tocó el corazón de más de uno y recibió la respuesta que tanto anhelaba

Hace un par de días, la televisora local KFOR de Oklahoma entrevistó a un niño de 9 años llamado Jordan, video que se volvió viral por la tierna petición que hizo en video pero sobretodo, por la estupenda reacción que ha tenido la sociedad con este pequeño.

Resulta ser que Jordan contó en la entrevista cuáles eran sus 3 más grandes deseos en la vida. “Una familia, una familia y una familia. Esos son los únicos deseos que tengo”, expresó el menor.

“Solo me gustaría tener una familia; alguien a quién llamar mamá y papá o solo mamá o solo papá. En realidad no me importa”, agregó.

Jordan vive en un hogar grupal y desde hace 6 años está bajo los cuidados del Departamento de Servicios Humanos del estado; llegó a este lugar con su hermano Braison, de quien fue separado hace algún tiempo luego de haber sido adoptado.

A las pocas horas de la transmisión de la entrevista, las autoridades recibieron más de 5,000 solicitudes para adoptarlas, de distintas partes de Estados Unidos, las cuales analizarán minuciosamente para encontrarle a Jordan el mejor hogar y la mejor familia.